  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стародубцева проиграла в первом круге квалификации турнира в Риме

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стародубцева проиграла в первом круге квалификации турнира в Риме

Теннис
Обновлено

Без основной сетки

Стародубцева проиграла в первом круге квалификации турнира в Риме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №80) проиграла в матче первого круга квалификации турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). В стартовом матче на соревнованиях наша спортсменка уступила представительнице Польши Мае Хвалинской (WTA №124).

Счет матча 2-1 (6-7; 6-4; 6-1). Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. В активе Стародубцевой 5 из 15 реализованных брейков и 5 из 13 отыгранных брейков, а в пассиве – 5 двойных ошибок.

Это был первый очный поединок между спортсменками. На прошлой неделе Юлия дошла до четвертого круга турнира в Мадриде.

Украинки получили соперниц на старте турнира в Риме

По теме
yellow-arrow
Украинки получили соперниц на старте турнира в Риме
yellow-arrow
WTA обновили рейтинг: Свитолина снова в ТОП-15, Костюк и Ястремская также идут вверх
yellow-arrow
Костюк поделилась видео подготовки к турниру в Риме
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости