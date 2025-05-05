Стародубцева проиграла в первом круге квалификации турнира в Риме

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №80) проиграла в матче первого круга квалификации турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). В стартовом матче на соревнованиях наша спортсменка уступила представительнице Польши Мае Хвалинской (WTA №124).

Счет матча 2-1 (6-7; 6-4; 6-1) . Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. В активе Стародубцевой 5 из 15 реализованных брейков и 5 из 13 отыгранных брейков, а в пассиве – 5 двойных ошибок.

Это был первый очный поединок между спортсменками. На прошлой неделе Юлия дошла до четвертого круга турнира в Мадриде.