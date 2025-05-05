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Каспер Рууд - о чемпионстве в Мадриде: Поднять трофей такого уровня – особенное чувство

Теннис

Норвежец высказался о победе

Каспер Рууд - о чемпионстве в Мадриде: Поднять трофей такого уровня – особенное чувство

Keystone

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о первом титуле на "Мастерсе". 4 мая в финале "Мастерса" в Мадриде он обыграл шестую ракетку мира британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:4.

"Да, это невероятное ощущение. Знаете, я всегда верил в себя на протяжении всей карьеры. Мне ещё никогда не удавалось выиграть турнир такого уровня. Было тяжело снова и снова пытаться выиграть. Поднять трофей такого уровня – особенное чувство", — сказал Рууд в эфире BB Tennis.

Для Рууда титул в Мадриде стал 13-м в карьере. По итогам соревнований он вернётся в топ-10 мирового рейтинга.

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Каспер Рууд
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