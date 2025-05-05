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Синнер: Прошлый год был очень сложным, я месяцами не мог ни с кем поговорить о том, что произошло
Итальянец отдохнул от тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что месяцами не мог ни с кем поговорить из-за давления после допинг-скандала.
"Прошлый год для меня был очень сложным из-за всего этого давления, я месяцами не мог ни с кем поговорить о том, что произошло. Небольшой перерыв пошёл на пользу, но в то же время сейчас мне приходится заново адаптироваться. Не очень следил за теннисом в начале запрета. Не смотрел Индиан-Уэллс или Майами, знал только результаты", — сказал Синнер на пресс-конференции.
Напомним, что в 2025 году Янник Синнер провёл один турнир — Australian Open, на котором стал чемпионом.
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