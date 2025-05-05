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Стало известно, когда Синнер сыграет свой первый матч после дисквалификации
Теннисист появится на корте в ближайшие дни
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый матч первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации на грунтовом "Мастерсе" в Риме (Италия) состоится в субботу, 10 мая.
Синнер во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия). "Мастерс" в Риме пройдёт с 7 по 18 мая.
Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.
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