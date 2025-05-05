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ВИДЕО. Янник Синнер провел тренировку накануне Мастерса в Риме
Итальянец готовится к возвращению
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл первую тренировку на грунтовом "Мастерсе" в Риме (Италия). Для итальянца турнир станет первым после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушений антидопинговых правил.
Синнер во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина) — Федерико Чина (Италия).
Напомним, что 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.
The backhand is still working ????????— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) May 5, 2025
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