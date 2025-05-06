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Третья ракетка мира Карлос Алькарас показал фото с дня рождения

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В семейном кругу

Третья ракетка мира Карлос Алькарас показал фото с дня рождения

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас в социальных сетях поделился фото с празднования его дня рождения в кругу семьи. Ему исполняется 22 года.

"Повезло", — подписал снимок Алькарас.

В этом сезоне Карлос Алькарас выиграл два титула — "пятисотник" в Роттердаме (Нидерланды) и "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

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Карлос Алькарас
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