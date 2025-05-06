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Третья ракетка мира Карлос Алькарас показал фото с дня рождения
В семейном кругу
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас в социальных сетях поделился фото с празднования его дня рождения в кругу семьи. Ему исполняется 22 года.
"Повезло", — подписал снимок Алькарас.
В этом сезоне Карлос Алькарас выиграл два титула — "пятисотник" в Роттердаме (Нидерланды) и "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).
Carlos Alcaraz celebrates his birthday with his family ????❤️ pic.twitter.com/5RQAmslcc4— Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) May 5, 2025
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