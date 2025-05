Третья ракетка мира Карлос Алькарас показал фото с дня рождения

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас в социальных сетях поделился фото с празднования его дня рождения в кругу семьи. Ему исполняется 22 года.

"Повезло", — подписал снимок Алькарас.

В этом сезоне Карлос Алькарас выиграл два титула — "пятисотник" в Роттердаме (Нидерланды) и "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

Carlos Alcaraz celebrates his birthday with his family ????❤️ pic.twitter.com/5RQAmslcc4