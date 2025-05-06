  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Синнер поделился планами на ближайшее будущее и рассказал об ожиданиях от турнира в Риме

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Синнер поделился планами на ближайшее будущее и рассказал об ожиданиях от турнира в Риме

Теннис
Обновлено

Возвращение первой ракетки

Синнер поделился планами на ближайшее будущее и рассказал об ожиданиях от турнира в Риме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, поделился своими ожиданиями от турнира серии АТР1000 в Риме и рассказал о планах на будущее.

"Моя самая большая цель – Ролан Гаррос в Париже. Здесь я не знаю, буду ли готов с самого начала, поэтому посмотрим, что состоится в первом матче. Должен сказать, что имею невысокие ожидания от Мастерса в Риме. Я так долго не выступал и не имею никакого представления о том, как я буду играть. Целью будет Париж, а тут я не для того, чтобы победить кого-то, а чтобы попытаться пройти первый раунд... А дальше посмотрим, что может произойти. Мне тяжело начинать новый турнир и возвращаться к ритму. Но мы очень спокойны, мы физически и морально готовы, мы отдохнули, что принесет свои плоды и в конце сезона. Надеюсь, что с каждой неделей ситуация будет улучшаться.

Для меня было хорошей новостью, что ни один турнир Grand Slam не попал в период дисквалификации, но сначала я не хотел идти на соглашение с WADA, потому что знал, что произошло. Теперь все закончилось, и я счастлив по этому поводу. Насколько важно, что я сохранил первую строчку в рейтинге? Для меня "чемпионская гонка" (рейтинг за сезон) сейчас важнее, ведь она дает нам картину того, что происходит в этом году" – сказал Синнер.

Третья ракетка мира Карлос Алькарас показал фото со дня рождения

По теме
yellow-arrow
Третья ракетка мира Карлос Алькарас показал фото с дня рождения
yellow-arrow
ВИДЕО. Янник Синнер провел тренировку накануне Мастерса в Риме
yellow-arrow
Стало известно, когда Синнер сыграет свой первый матч после дисквалификации
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости