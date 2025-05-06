Синнер поделился планами на ближайшее будущее и рассказал об ожиданиях от турнира в Риме

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, поделился своими ожиданиями от турнира серии АТР1000 в Риме и рассказал о планах на будущее.

"Моя самая большая цель – Ролан Гаррос в Париже. Здесь я не знаю, буду ли готов с самого начала, поэтому посмотрим, что состоится в первом матче. Должен сказать, что имею невысокие ожидания от Мастерса в Риме. Я так долго не выступал и не имею никакого представления о том, как я буду играть. Целью будет Париж, а тут я не для того, чтобы победить кого-то, а чтобы попытаться пройти первый раунд... А дальше посмотрим, что может произойти. Мне тяжело начинать новый турнир и возвращаться к ритму. Но мы очень спокойны, мы физически и морально готовы, мы отдохнули, что принесет свои плоды и в конце сезона. Надеюсь, что с каждой неделей ситуация будет улучшаться.

Для меня было хорошей новостью, что ни один турнир Grand Slam не попал в период дисквалификации, но сначала я не хотел идти на соглашение с WADA, потому что знал, что произошло. Теперь все закончилось, и я счастлив по этому поводу. Насколько важно, что я сохранил первую строчку в рейтинге? Для меня "чемпионская гонка" (рейтинг за сезон) сейчас важнее, ведь она дает нам картину того, что происходит в этом году" – сказал Синнер.