Определилась соперница Свитолиной во втором круге Рима

Стало известно, с кем украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) сыграет во втором круге турнира серии WTA1000 в Риме.

Наша спортсменка на старте итальянских соревнований сыграет против Джессики Боусас Манейро (WTA №72). Испанка в первом круге соревнований победила представительницу США Энн Ли (WTA №59). Счет матча 2-1 (6-3; 5-7; 7-6) в пользу Джессики.

Свитолина и Манейро недавно встречались на турнире серии WTA250 в Руане. Там наша спортсменка праздновала победу в противостоянии.