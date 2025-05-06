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Определилась соперница Свитолиной во втором круге Рима
Удачи Элина
Getty Images / Global Images Ukraine
Стало известно, с кем украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) сыграет во втором круге турнира серии WTA1000 в Риме.
Наша спортсменка на старте итальянских соревнований сыграет против Джессики Боусас Манейро (WTA №72). Испанка в первом круге соревнований победила представительницу США Энн Ли (WTA №59). Счет матча 2-1 (6-3; 5-7; 7-6) в пользу Джессики.
Свитолина и Манейро недавно встречались на турнире серии WTA250 в Руане. Там наша спортсменка праздновала победу в противостоянии.
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