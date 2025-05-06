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Петра Квитова одержала первую победу после длительной паузы
Чешская теннисистка стартовала с победы на турнире в Риме
ultimatesports.co
Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" чешская теннисистка Петра Квитова одержала первую победу после рождения ребёнка. В первом круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) она обыграла румынку Ирину Бегу (83-й номер рейтинга).
Рим. Первый круг
Петра Квитова — Ирина Бегу 7:5, 6:1
Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Квитова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Бегу два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Во втором круге "тысячника" в Риме Петра Квитова сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер (27-я сеяная).
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