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Ига Швёнтек прокомментировала информацию о пропуске травяного сезона

Теннис

Теннисистка сейчас готовится к старту в итальянском тысячнике

Ига Швёнтек прокомментировала информацию о пропуске травяного сезона

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швйонтек сообщила, что не собирается пропускать травяной сезон, о чём говорили СМИ ранее.

"Кто это сказал? Не верьте этому. В последние несколько дней я увидела миллионы комментариев, которые были ложными. Я не понимаю... Сейчас есть столько теорий. Хотела бы сказать: то, что обо мне пишут, - неправда, особенно в польских СМИ. Я не знаю... Вы, ребята, любите писать статьи обо мне, которые привлекут внимание. Я понимаю - это часть работы.

Но да - не планирую пропускать Уимблдон. Я действительно хочу научиться играть лучше на траве. Каждый год - это новая возможность. Я буду играть Уимблдон, безусловно. Конечно, если я не буду травмирована", - сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Сейчас полька находится в Риме, где готовится к старту в итальянском "тысячнике".

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