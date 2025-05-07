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Костюк перед стартом турнира в Риме прогулялась по вечному городу. Фото
Очень красиво
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готовится к старту турнира в Риме и уже успела насладиться архитектурой и красотой столицы Италии. Соответствующий пост Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
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