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Костюк перед стартом турнира в Риме прогулялась по вечному городу. Фото

Теннис
Обновлено

Очень красиво

Костюк перед стартом турнира в Риме прогулялась по вечному городу. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка готовится к старту турнира в Риме и уже успела насладиться архитектурой и красотой столицы Италии. Соответствующий пост Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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