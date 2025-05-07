Свитолина рассказала, что для нее означает медаль Олимпийских игр

Украинская теннисистка Элина Свитолина вспомнила свои ощущения после завоевания бронзовой медали на ОИ-2020 в Токио.

- На Олимпиаде в Париже вы были флагоносцем и, пожалуй, это стало для вас чем-то невероятным. Как вы помните этот день? Саму церемонию на Сене, дождь – как это все прошло?

- Для меня это был микс эмоций, потому что, с одной стороны, для меня это была огромная честь, особенно в такое сложное время для моей страны, быть одной из тех, кто несет знамя. С другой стороны, это была моя первая церемония открытия. Обычно теннисисты в ней не участвуют, потому что соревнования начинаются уже на следующий день, и мы просто готовимся к играм.

Но поскольку я была флагоносцем, мне нужно было быть обязательно. А погода, мягко говоря, нас не порадовала – шел ливень, и я промокла буквально до нитки. Остальные спортсмены и тренеры были хоть как-то защищены - у них были дождевики, пластиковые накидки, а я не могла надеть ничего, потому что мы находились на первой лодке, прямо у начала колонны. Это было нелегко – мы промокли полностью, и понадобилось время, чтобы прийти в себя. Но, несмотря на это, быть флагоносцем своей страны – это особое чувство. Это момент, который остается со мной до конца жизни.

- Думаете, когда вам будет 60 или 70 лет, вы будете вспоминать этот день как один из топ-3 или топ-5 моментов своей жизни – с точки зрения гордости за страну, за то, что это было по-настоящему особенное?

– Да, конечно. Бронзовая медаль в Токио – первая в истории Украины в теннисе, участие в церемонии открытия, когда ты несешь знамя… Это те моменты, которые особенно ценишь. Для моей страны Олимпиада – очень большое событие.