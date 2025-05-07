  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина показала фото подготовки к турниру в Риме

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина показала фото подготовки к турниру в Риме

Теннис

Теннисная рутина

Свитолина показала фото подготовки к турниру в Риме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, как готовится к турниру серии WTA1000 в Риме (Италия). Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина рассказала, что для нее означает медаль Олимпийских игр

По теме
yellow-arrow
Свитолина рассказала, что для нее означает медаль Олимпийских игр
yellow-arrow
Костюк перед стартом турнира в Риме прогулялась по вечному городу. Фото
yellow-arrow
Ига Швёнтек прокомментировала информацию о пропуске травяного сезона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости