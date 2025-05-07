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Свитолина показала фото подготовки к турниру в Риме
Теннисная рутина
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала, как готовится к турниру серии WTA1000 в Риме (Италия). Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
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