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Алькарас рассказал, на что любит тратить заработанные деньги

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Алькарас рассказал, на что любит тратить заработанные деньги

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, рассказал, на что тратит заработанные на турнирах средства.

"Может, не после каждой большой победы, но, например, на "Шлемах", если я дохожу в полуфинал, мне хочется купить себе новую пару кроссовок… Некоторые из них могут быть достаточно дорогими. Если я чувствую, что провел хороший сезон, в конце года куплю себе хорошие часы" – сказал Алькарас.

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