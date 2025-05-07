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Алькарас рассказал, на что любит тратить заработанные деньги
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Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, рассказал, на что тратит заработанные на турнирах средства.
"Может, не после каждой большой победы, но, например, на "Шлемах", если я дохожу в полуфинал, мне хочется купить себе новую пару кроссовок… Некоторые из них могут быть достаточно дорогими. Если я чувствую, что провел хороший сезон, в конце года куплю себе хорошие часы" – сказал Алькарас.
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