Алькарас рассказал, на что любит тратить заработанные деньги

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, рассказал, на что тратит заработанные на турнирах средства.

"Может, не после каждой большой победы, но, например, на "Шлемах", если я дохожу в полуфинал, мне хочется купить себе новую пару кроссовок… Некоторые из них могут быть достаточно дорогими. Если я чувствую, что провел хороший сезон, в конце года куплю себе хорошие часы" – сказал Алькарас.