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Осака: Я вернулась не ради того, чтобы постоянно играть на центральных кортах

Теннис

Японская теннисистка рассказала, что её заставило вернуться

Осака: Я вернулась не ради того, чтобы постоянно играть на центральных кортах

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

48-я ракетка мира, победительница четырёх турниров серии "Большого шлема" японка Наоми Осака поделилась своими мыслями о том, испытывала ли она проблемы с самолюбием, играя на турнире WTA-125 во французском Сан-Мало.

— Можно представить, что для некоторых игроков, когда они на неделю опускаются на уровень ниже, это вызывает внутреннюю борьбу, что-то вроде вопроса эго. Вам было с этим сложно?

— Знаете, что забавно — мне постоянно задают такие вопросы, просто в разных формулировках (улыбается). Нет, то есть, конечно, я бы сильно расстроилась, уступи я в первом круге. Думаю, тогда люди могли бы говорить обо мне в этом ключе, если бы я не выиграла турнир… Могло произойти многое. Для меня же всё сводилось к теннису. Я хотела набраться опыта на грунте. У меня не было какого-то эго по поводу участия в этом турнире.

Я всегда говорила, что мне нормально играть хоть на корте №16, если нужно. Я вернулась не ради того, чтобы постоянно играть на центральных кортах — я просто действительно люблю игру. Хочу понять, на что способна, – приводит слова Осаки Rome Press.

Напомним, что Осака выиграла турнир WTA-125 в Сан-Мало, одолев в финале словенку Каю Юван со счётом 6:1, 7:5.

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