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Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Риме, отдав лишь один гейм сопернице

Теннис
Обновлено

Уверенный старт

Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Риме, отдав лишь один гейм сопернице

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка Украины Марта Костюк уверенно начала выступления на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

В первом раунде 22-летняя украинка разгромила представительницу Филиппин Александру Эалу (70 WTA).

WTA 1000. Рим. Грунт. 1/64 финала

Александра Эала - Марта Костюк - 0:6, 1:6

Матч длился всего 1 час и 5 минут. Для Костюк это была первая очная встреча с Эалой. В первом сете Марта не отдала ни одного гейма. Интересно, что во всех матчах, где украинке удавалось выиграть сет со счетом 6:0, она неизменно одерживала победу.

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В следующем раунде Костюк встретится с 14-й сеяной Дарьей Касаткиной, которая сейчас представляет Австралию.

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