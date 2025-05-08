Ястремская проиграла в первом круге турнира в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №45) проиграла в первом круге турнира серии WTA1000 в Риме. На старте соревнований в столице Италии наша спортсменка уступила "нейтралке" Анастасии Потаповой (WTA №34).

Счет матча 2-1 (2-6; 7-6; 6-3) . В активе Ястремской 6 из 9 реализованных брейков, 7 из 12 отыгранных брейков, а в пассиве – 7 двойных ошибок. Поединок длился 2 часа 41 минуту.

В очных противостояниях счет стал 3-2 в пользу "нейтралки". В следующем раунде соревнований Потапова сыграет против Арины Соболенко (WTA №1).