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Две известные теннисистки снялись с турнира в Риме
К сожалению, не смогут продолжить борьбу
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская теннисистка Паула Бадоса объявила, что не сыграет на турнире серии WTA1000 в Риме (Италия). Причина – травма спины, после которой спортсменка продолжает восстанавливаться. Вместо Бадосы на турнире выступит "лаки-лузер" Виктория Голубич. Ее первой соперницей станет японка Наоми Осака.
Представительница Чехии Петра Квитова также решила не играть во втором круге соревнований. Из-за травмы правой ноги спортсменка не сможет продолжить борьбу. Таким образом, туниска Онс Жабер, которая должна была стать соперницей Квитовой, без боя вышла в третий круг.
Напомним, что ранее Ястремская
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