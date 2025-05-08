Две известные теннисистки снялись с турнира в Риме

Испанская теннисистка Паула Бадоса объявила, что не сыграет на турнире серии WTA1000 в Риме (Италия). Причина – травма спины, после которой спортсменка продолжает восстанавливаться. Вместо Бадосы на турнире выступит "лаки-лузер" Виктория Голубич. Ее первой соперницей станет японка Наоми Осака.

Представительница Чехии Петра Квитова также решила не играть во втором круге соревнований. Из-за травмы правой ноги спортсменка не сможет продолжить борьбу. Таким образом, туниска Онс Жабер, которая должна была стать соперницей Квитовой, без боя вышла в третий круг.