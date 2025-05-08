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Костюк поддержала свою соперницу после разгромной победы в Риме
Важные слова
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поддержала филиппинку Александру Эалу после победы в матче первого круга турнира серии WTA1000 в Риме.
"Это невероятно – быть здесь. Это не повод жалеть, мол, извини, что ты так талантлива, понимаешь? Это круто, но путь очень трудный. Я сказала ей у сетки: "Путь непростой, но ты справишься. Просто получай удовольствие", – потому что это правда. Неприятно выходить на корт после длительной подготовки и видеть, что ничего не выходит, и ты не можешь понять, в чем дело.
Ты все ощущаешь гораздо сильнее. Все кажется столь большим, но это потому, что у них еще не было достаточно матчей, они еще не прошли через то дерьмо, через которое ты проходишь!
Но это круто, потому что если ты это пережил – поздравляю: ты станешь сильнее по ту сторону" – сказала Марта.
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