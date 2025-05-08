  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк показала самые яркие фото из первого раунда турнира в Риме

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк показала самые яркие фото из первого раунда турнира в Риме

Теннис
Обновлено

Это было впечатляюще

Костюк показала самые яркие фото из первого раунда турнира в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие моменты первого круга турнира в Риме, где она уверенно победила представительницу Филиппин Александру Эалу. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк поддержала свою соперницу после разгромной победы в Риме.

По теме
yellow-arrow
Осака на характере прошла Голубич на пути к третьему кругу Рима
yellow-arrow
Костюк поддержала свою соперницу после разгромной победы в Риме
yellow-arrow
Две известные теннисистки снялись с турнира в Риме
Рим Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости