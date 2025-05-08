Костюк показала самые яркие фото из первого раунда турнира в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие моменты первого круга турнира в Риме, где она уверенно победила представительницу Филиппин Александру Эалу. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк поддержала свою соперницу после разгромной победы в Риме.