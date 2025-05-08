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Костюк показала самые яркие фото из первого раунда турнира в Риме
Это было впечатляюще
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие моменты первого круга турнира в Риме, где она
Напомним, ранее Костюк
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