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Осака на характере прошла Голубич на пути к третьему кругу Рима

Теннис
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Было непросто

Осака на характере прошла Голубич на пути к третьему кругу Рима

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA №48) победила в матче 1/32 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). Во втором круге соревнований она одолела представительницу Швейцарии Викторию Голубич (WTA №87).

Счет встречи 2-1 (2-6; 7-5; 6-1) в пользу Наоми, в активе которой 8 подач на вылет, 6 из 9 реализованных брейков, 5 из 10 отыгранных брейков, а в пассиве – 4 двойных ошибок.

В очных противостояниях счет стал 2-0 в пользу Осаки. В следующем раунде соревнований японка сыграет против победительницы матча Хаддад-Мая/Боузкова.

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