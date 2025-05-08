Осака на характере прошла Голубич на пути к третьему кругу Рима

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA №48) победила в матче 1/32 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). Во втором круге соревнований она одолела представительницу Швейцарии Викторию Голубич (WTA №87).

Счет встречи 2-1 (2-6; 7-5; 6-1) в пользу Наоми, в активе которой 8 подач на вылет, 6 из 9 реализованных брейков, 5 из 10 отыгранных брейков, а в пассиве – 4 двойных ошибок.

В очных противостояниях счет стал 2-0 в пользу Осаки. В следующем раунде соревнований японка сыграет против победительницы матча Хаддад-Мая/Боузкова.