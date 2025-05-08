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Свентек с уверенной победы начала защиту титула в Риме
Очень убедительно
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка Ига Свентек (WTA №2) победила в матче 1/32 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). Во втором круге соревнований она одолела представительницу Италии Элизабетту Коччаретто (WTA №82).
Счет встречи 2-0 (6-1; 6-0) в пользу Иги, в активе которой 1 подача на вылет, 5 из 6 реализованных брейков, 0 из 0 отыгранных брейков и отсутствие двойных ошибок.
В очных противостояниях счет стал 1-0 в пользу Свентек. В следующем раунде соревнований полька сыграет против победительницы матча Коллинс/Русе.
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