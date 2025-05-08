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13-я ракетка мира снялась с турнира категории WTA-1000 в Риме
Это уже второй турнир, который пропустила теннисистка за последние недели
Getty Images/Global Images Ukraine
13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) из-за травмы запястья.
В первом для себя матче на "тысячнике" в столице Италии спортсменка из Чехии должна была встретиться с 58-й ракеткой мира Лючией Бронцетти. Вместо Муховой с итальянской теннисисткой сыграет лаки-лузер Лаура Зигемунд из Германии.
Напомним, Мухова также снялась с предыдущего турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за болезни.
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