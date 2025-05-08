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Элина Свитолина вышла в 1/16 финала турнира в Риме
Во втором сете пришлось хорошенько поработать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно начала выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме. В 1/32 финала 30-летняя украинка одолела испанку Джессику Бузас Манейро.
Матч длился 1 час 43 минуты. Свитолина, которая пропустила первый раунд благодаря 16-му посеву, в первом сете дважды отыграла брейк, а во втором довела игру до тай-брейка, уступая, но уверенно завершила поединок. Это третья победа Элины над Бузас Манейро, в частности вторая в 2025 году после четвертьфинала в Руане.
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В следующем раунде Свитолина сыграет с Хейли Баптист из США.
WTA 1000 Рим, 1/32 финала
Элина Свитолина - Джессика Бузас Манейро 2:0 (6:4, 7:6(7:2))
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