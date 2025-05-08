Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинскую теннисистку Александру Олейникову лишили очков на турнире в Италии
Отец спортсменки не успел подать заявление о снятии
Фото: Фото з відкритих джерел
24-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова стала победительницей турнира ITF в Италии, но не получила ни одного рейтингового очка WTA из-за наказания за несвоевременное снятие с турнира в Сен-Мало (Франция).
Отец спортсменки из-за службы в ВСУ не смог вовремя подать заявление о снятии.
"Тот факт, что в это время я находился во время выполнения военных обязанностей во время войны и физически не мог выйти на связь, во внимание принято не было. Александра одержала победу на турнире в честной борьбе. Но за это она получит 0 очков и денежный штраф.
Честно говоря, мне кажется, что решение WTA является предвзятым - возможно, в отношении Александры, возможно, в отношении всех украинских игроков. И совершенно точно - WTA имеет очень высокий уровень солидарности к россиянам и белорусам. И нулевой - к украинцам", - рассказывал отец теннисистки в комментарии изданию Btu.org.ua.
Популярное сейчас
- Йовичевич получил предложение возглавить клуб УПЛ с еврокубковыми амбициями
- Заявление Китая и РФ: Убеждены, что для урегулирования "украинского кризиса" необходимо устранить его первопричины
- Динамо не нужен еще один игрок - он может перейти в другой клуб УПЛ
- Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире