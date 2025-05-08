Украинскую теннисистку Александру Олейникову лишили очков на турнире в Италии

24-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова стала победительницей турнира ITF в Италии, но не получила ни одного рейтингового очка WTA из-за наказания за несвоевременное снятие с турнира в Сен-Мало (Франция).

Отец спортсменки из-за службы в ВСУ не смог вовремя подать заявление о снятии.

"Тот факт, что в это время я находился во время выполнения военных обязанностей во время войны и физически не мог выйти на связь, во внимание принято не было. Александра одержала победу на турнире в честной борьбе. Но за это она получит 0 очков и денежный штраф.

Честно говоря, мне кажется, что решение WTA является предвзятым - возможно, в отношении Александры, возможно, в отношении всех украинских игроков. И совершенно точно - WTA имеет очень высокий уровень солидарности к россиянам и белорусам. И нулевой - к украинцам", - рассказывал отец теннисистки в комментарии изданию Btu.org.ua.