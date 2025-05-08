Ига Швёнтек вышла на первое место по количеству выигранных сетов 6:0 на турнирах серии WTA-1000

Польская теннисистка Ига Швёнтек во втором круге турнира в Риме обыграла Элизабетту Коччаретто из Италии (6:1, 6:0). Швёнтек выиграла свой 33-й сет со счётом 6:0 на "тысячниках", по этому показателю она вышла на первое место среди всех спортсменок на подобных турнирах. Об этом сообщает OptaAce в Х.

Аналогичное количество победных сетов со счётом 6:0 имеет на своём счету Виктория Азаренко. 31 сет на счету Каролины Возняцки, 29 — Симона Халеп, 26 — Агнешка Радваньска.

В третьем круге турнира в Риме Швёнтек сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.