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Сегодня две украинки сыграют на турнире WTA1000 в Риме

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Сегодня две украинки сыграют на турнире WTA1000 в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 мая, две представительницы Украины будут играть на турнире серии WTA1000 в итальянском Риме.

В парном разряде выступит Людмила Киченок. Наша спортсменка в дуэте с американкой Софией Кенин в матче 1/16 финала сыграют против местной пары Брондзетти/Коччаретто. Встреча ориентировочно начнется в 15:00 по киевскому времени.

В одиночном разряде борьбу продолжит Марта Костюк (WTA №27). Во втором раунде украинка будет бороться против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной (WTA №15). Спортсменки уже провели 6 очных встреч, пока счет 4-2 в пользу австралийки. Ориентировочное начало матча – 16:30 по Киеву.

Элина Свитолина вышла в 1/16 финала турнира в Риме

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