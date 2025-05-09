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Свёнтек рассказала, как реагирует на внимание фотографов

Теннис
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Философский подход

Свёнтек рассказала, как реагирует на внимание фотографов

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала о своей реакции на работу фотографов и журналистов.

"Что я чувствую, когда меня фотографируют? Я спокойно реагирую, если это происходит во время работы – я иду на тренировку и прочее, но, например, если это происходит рядом с моим домом, и я просто гуляю с друзьями или семьей, я бы предпочла, чтобы они этого не делали, потому что это мое личное время.

У меня был случай после Маями, когда я была дома, а папарацци преследовали меня почти в квартиру. Я остановила их и сказала: "Да, завтра я иду на тренировку. Вы можете меня фотографировать там, но здесь запрещено". Иногда они понимают. Я знаю, в чем их работа, и у нас может быть хорошее и гладкое взаимодействие, если они будут относиться с пониманием и будут проявлять уважение" – сказала Ига.

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