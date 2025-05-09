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Костюк снялась в модной фотосессии во время турнира в Риме. Фото
Украинка просто неотразима
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) на турнире серии WTA1000 в Риме успевает не только выступать на профессиональном корте, но и участвовать в светской жизни. Наша спортсменка снялась в модной фотосессии. Соответствующий пост размещен на странице WTA в Instagram.
Напомним, что ранее Свентек
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