Костюк снялась в модной фотосессии во время турнира в Риме. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) на турнире серии WTA1000 в Риме успевает не только выступать на профессиональном корте, но и участвовать в светской жизни. Наша спортсменка снялась в модной фотосессии. Соответствующий пост размещен на странице WTA в Instagram.

Напомним, что ранее Свентек рассказала, как реагирует на внимание фотографов.