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Костюк снялась в модной фотосессии во время турнира в Риме. Фото

Теннис
Обновлено

Украинка просто неотразима

Костюк снялась в модной фотосессии во время турнира в Риме. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) на турнире серии WTA1000 в Риме успевает не только выступать на профессиональном корте, но и участвовать в светской жизни. Наша спортсменка снялась в модной фотосессии. Соответствующий пост размещен на странице WTA в Instagram.

Напомним, что ранее Свентек рассказала, как реагирует на внимание фотографов.

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