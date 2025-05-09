Костюк – о Касаткиной: Четко высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своем отношении к будущей сопернице на турнире в Риме, представительнице Австралии Дарье Касаткиной.

"Иногда молчание означает делать вид, будто ничего не происходит. Война против Украины не просто продолжается – она болезненна, несправедлива и глубоко реальна. Она влияет на жизнь, будущее и ежедневный выбор такими путями, которые многие даже не представят.

Кто-то скажет, что спорт должен быть вне политики. Но это не о политике – это о человечности. А когда на твою страну нападает агрессор, у молчания выглядит соучастие.

Как атлетка я верю в честную игру и уважение, но эти принципы мало что означают, если не распространяются за пределы корта.

С начала войны я решила не жать руку российским или белорусским теннисисткам – как личная позиция против агрессии россии.

Но когда кто-то не только говорит правду, называя россию агрессором - но также принимает меры по этому поводу, это заслуживает уважения.

Дарья Касаткина четко высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, и я признаю это. Я надеюсь, что это не последний шаг, а часть более глубокого обязательства.

Я стою рядом с Украиной. Я стою за правду, за достоинство и тех, кто выбирает говорить и действовать, когда молчать легче" – написала Марта на своей странице в Instagram.