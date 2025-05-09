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Карлос Алькарас стартовал с победы на Мастерсе в Риме

Теннис

Уверенный старт испанского теннисиста

Карлос Алькарас стартовал с победы на Мастерсе в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг на турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия). Во втором раунде он одержал победу над сербом Душаном Лайовичем.

Рим. Второй круг

Душан Лайович — Карлос Алькарас 6:3, 6:3

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Алькарас выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Лайовича три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В третьем круге римского "Мастерса" Карлос Алькарас сыграет с победителем матча между американцем Алексом Михельсеном и сербом Ласло Дьере.

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Карлос Алькарас
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