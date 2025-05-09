Ястремская пожаловалась на систему фиксации мяча в корте на турнире в Риме. Фото

Украинская теннисистка Даяна Ястремская на своей странице в Instagram опубликовала интересное фото. После поражения в матче 1/64 финала турнира в Риме против "нейтралки" Анастасии Потаповой наша спортсменка пожаловалась на систему фиксации мяча в корте Hawk-Eye.

"Мяч в корте? Система говорит да"