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Ястремская пожаловалась на систему фиксации мяча в корте на турнире в Риме. Фото
Действительно есть вопросы
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская на своей странице в Instagram опубликовала интересное фото. После поражения в матче 1/64 финала турнира в Риме против "нейтралки" Анастасии Потаповой наша спортсменка пожаловалась на систему фиксации мяча в корте Hawk-Eye.
"Мяч в корте? Система говорит да"
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