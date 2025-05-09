Стефанос Циципас вышел в третий круг Мастерса в Риме

Финалист двух турниров серии "Большого шлема", 19-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг на турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия). В матче второго круга он обыграл француза Александра Мюллера.

Рим. Второй круг

Александр Мюллер — Стефанос Циципас 6:2, 7:6 (7:3)

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Циципас выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мюллера один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в 1/8 финала "Мастерса" в Риме Стефанос Циципас поборется с французским теннисистом Артюром Фисом.