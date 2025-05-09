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Марта Костюк вышла в третий раунд грунтового турнира в Риме
Украинка продолжает борьбу
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме. Во втором круге соревнований она обыграла 15-ю ракетку мира Дарью Касаткину в двух сетах.
WTA-1000. Рим.
Марта Костюк - Дарья Касаткина 6:4, 6:2
Матч продлился 1 час и 28 минут. Для Костюк это повторение ее лучшего результата, ранее она достигала третьего раунда соревнований в 2023 году.
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Марта стала второй представительницей Украины на этой стадии турнира.
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