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Джек Дрейпер вышел в третий круг Мастерса в Риме

Теннис

Британцу потребовалось чуть более часа

Джек Дрейпер вышел в третий круг Мастерса в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг грунтового "Мастерса" в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл итальянца Лучано Дардери.

Рим. Второй круг

Джек Дрейпер — Лучано Дардери 6:1, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Дрейпер семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Дардери два эйса, ни одной двойной ошибки и семь заработанных брейк-пойнтов.

Далее Джек Дрейпер встретится с чешским теннисистом Витом Копривой. Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая.

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Джек Дрейпер
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