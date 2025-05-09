Джек Дрейпер вышел в третий круг Мастерса в Риме

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг грунтового "Мастерса" в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл итальянца Лучано Дардери.

Рим. Второй круг

Джек Дрейпер — Лучано Дардери 6:1, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Дрейпер семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Дардери два эйса, ни одной двойной ошибки и семь заработанных брейк-пойнтов.

Далее Джек Дрейпер встретится с чешским теннисистом Витом Копривой. Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая.