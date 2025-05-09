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Джек Дрейпер вышел в третий круг Мастерса в Риме
Британцу потребовалось чуть более часа
Getty Images/Global Images Ukraine
Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг грунтового "Мастерса" в Риме (Италия). Во втором круге он обыграл итальянца Лучано Дардери.
Рим. Второй круг
Джек Дрейпер — Лучано Дардери 6:1, 6:4
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Дрейпер семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Дардери два эйса, ни одной двойной ошибки и семь заработанных брейк-пойнтов.
Далее Джек Дрейпер встретится с чешским теннисистом Витом Копривой. Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая.
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