Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового Мастерса в Рима
Волевая победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла 18-летнюю представительницу Канады Викторию Мбоко.
WTA-1000. Рим
Кори Гауфф — Виктория Ванесса Мбоко 3:6, 6:2, 6:1
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Мбоко два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.
Далее Кори Гауфф встретится с Магдой Линетт из Польши. Сам же турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая.
Популярное сейчас
- Полесье - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
- Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg
- Украинскую теннисистку Александру Олейникову лишили очков на турнире в Италии
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет