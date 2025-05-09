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Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового Мастерса в Рима

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Волевая победа

Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового Мастерса в Рима

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла 18-летнюю представительницу Канады Викторию Мбоко.

WTA-1000. Рим

Кори Гауфф — Виктория Ванесса Мбоко 3:6, 6:2, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Мбоко два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Далее Кори Гауфф встретится с Магдой Линетт из Польши. Сам же турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая.

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Кори Гауфф
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