Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового Мастерса в Рима

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла 18-летнюю представительницу Канады Викторию Мбоко.

WTA-1000. Рим

Кори Гауфф — Виктория Ванесса Мбоко 3:6, 6:2, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Мбоко два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Далее Кори Гауфф встретится с Магдой Линетт из Польши. Сам же турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая.