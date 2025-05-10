Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк: Когда я читаю новости, начинаю плакать и чувствую сильный стресс
Очень тяжело
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как реагирует на новости и справляется со стрессом.
"Иногда я просто отключаю все новости. Я могу находиться в безопасном месте, спокойной обстановке, но мой мозг этого не осознает. Когда я читаю новости, начинаю плакать и чувствую сильный стресс, мой мозг не понимает, что физически мне ничего не угрожает. А мне нужно выходить на корт и выполнять свою работу – это мой приоритет сейчас. Но моя семья остается там, и ты никогда не знаешь, что может произойти завтра.
На самом деле я не понимаю, как люди справляются со всем, что там происходит. Каждый раз, когда я приезжаю в Украину по делам, я просто удивляюсь. Люди продолжают жить, работать, двигаться вперед. Бывает, заходишь в магазин, а там нет стекол – после ракетной атаки или удара дрона. Все забите досками, а на фанере приколот лист бумаги: "Мы работаем. Заходите". На полу – обломки стекла, но все просто продолжают жить. Это невероятно" – сказала Марта.
Популярное сейчас
- Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе
- Ничья Зари и Шахтера, паритет Динамо и Полесья, уход Алонсо, камбэк Холанда. Главные новости за 9 мая
- Дерби с акцентом на чемпионство. Бенфика – Спортинг. Анонс и прогноз матча Примейры на 10.05.2025
- Элина Свитолина вышла в 1/16 финала турнира в Риме
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО