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Костюк: Когда я читаю новости, начинаю плакать и чувствую сильный стресс

Теннис
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Очень тяжело

Костюк: Когда я читаю новости, начинаю плакать и чувствую сильный стресс

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как реагирует на новости и справляется со стрессом.

"Иногда я просто отключаю все новости. Я могу находиться в безопасном месте, спокойной обстановке, но мой мозг этого не осознает. Когда я читаю новости, начинаю плакать и чувствую сильный стресс, мой мозг не понимает, что физически мне ничего не угрожает. А мне нужно выходить на корт и выполнять свою работу – это мой приоритет сейчас. Но моя семья остается там, и ты никогда не знаешь, что может произойти завтра.

На самом деле я не понимаю, как люди справляются со всем, что там происходит. Каждый раз, когда я приезжаю в Украину по делам, я просто удивляюсь. Люди продолжают жить, работать, двигаться вперед. Бывает, заходишь в магазин, а там нет стекол – после ракетной атаки или удара дрона. Все забите досками, а на фанере приколот лист бумаги: "Мы работаем. Заходите". На полу – обломки стекла, но все просто продолжают жить. Это невероятно" – сказала Марта.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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