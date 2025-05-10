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Сегодня три украинки будут бороться на турнире WTA1000 в Риме

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Удачи, девушки

Сегодня три украинки будут бороться на турнире WTA1000 в Риме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 мая, три представительницы Украины будут играть на турнире серии WTA1000 в итальянском Риме.

В парном разряде выступит Надежда Киченок. Наша спортсменка в дуэте с японкой Сюко Аояма в матче 1/16 финала сыграют против пары Касаткина/Стернс. Встреча ориентировочно начнется в 16.30 по киевскому времени.

Еще одна парница Марта Костюк в дуэте с румынкой Еленой Габриэлой Русе сыграют против пары Като/Суджиади. Встреча ориентировочно начнется в 14.30 по киевскому времени.

В одиночном разряде борьбу продолжит Элина Свитолина (WTA №14). В третьем раунде украинка будет бороться против представительницы США Хейли Баптист (WTA №90). Спортсменки еще не проводили очных встреч. Ориентировочное начало матча – 15:00 по Киеву.

Элина Свитолина вышла в 1/16 финала турнира в Риме

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