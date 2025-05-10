  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк коротко прокомментировала матч против Касаткиной в Риме

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк коротко прокомментировала матч против Касаткиной в Риме

Теннис
Обновлено

Коротко, но с намеком

Костюк коротко прокомментировала матч против Касаткиной в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала матч 1/32 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия) против австралийки Дарьи Касаткиной.

"Некоторые матчи остаются с тобой навсегда — не только из-за игры, а из-за принятых решений. Этот будет именно таким" – написала украинка на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что после завершения матча Костюк пожала руку Касаткиной. Когда Дарья имела российское гражданство, таких случаев не было.

Ранее Марта выразила уважение Касаткиной за ее поступок.

По теме
yellow-arrow
Стаховский рассказал о лучшей его операции в составе СБУ
yellow-arrow
Сегодня три украинки будут бороться на турнире WTA1000 в Риме
yellow-arrow
Костюк: Когда я читаю новости, начинаю плакать и чувствую сильный стресс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости