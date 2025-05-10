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Костюк коротко прокомментировала матч против Касаткиной в Риме
Коротко, но с намеком
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала матч 1/32 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия) против австралийки Дарьи Касаткиной.
"Некоторые матчи остаются с тобой навсегда — не только из-за игры, а из-за принятых решений. Этот будет именно таким" – написала украинка на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что после завершения матча Костюк пожала руку Касаткиной. Когда Дарья имела российское гражданство, таких случаев не было.
Ранее Марта
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