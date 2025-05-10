Костюк коротко прокомментировала матч против Касаткиной в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала матч 1/32 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия) против австралийки Дарьи Касаткиной.

"Некоторые матчи остаются с тобой навсегда — не только из-за игры, а из-за принятых решений. Этот будет именно таким" – написала украинка на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что после завершения матча Костюк пожала руку Касаткиной. Когда Дарья имела российское гражданство, таких случаев не было.