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Стаховский рассказал о лучшей его операции в составе СБУ
Легендарный спортсмен и воин
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, в какой из операций СБУ участвовал. Его слова цитирует Forbes:
– Какая операция, в которой вы участвовали в составе СБУ, запомнилась вам как наиболее эффективная?
– Я участвовал в операции по поражению боеприпасов в Торопке Тверской области. Там было около 160 000 тонн взрывавшихся в течение недели боеприпасов. Мы нанесли это поражение совместно с другими подразделениями сил обороны. И это существенно снизило враждебные поставки БК на фронт.
Еще одна операция – сотрудники центра из моего подразделения штурмовали укрепрайон противника с двухуровневыми бетонными подземными укреплениями на Курщине. На мой взгляд, это одна из самых эффективных штурмовых операций. Тогда спецназовцы взяли в плен более сотни русских военных – беспрецедентная история.
Также наши сотрудники поразили два вертолета с помощью FPV.
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