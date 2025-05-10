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Костюк вышла в 1/8 финала парного турнира в Риме

Теннис

Великолепный матч

Костюк вышла в 1/8 финала парного турнира в Риме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла матч 1/16 турнира серии WTA1000 в Риме. Наша спортсменка в паре с румынкой Еленой Габриэлой Русе в борьбе за 1/8 соревнований одолели дуэт Като/Сутджиади.

Счет матча 2-0 (6-3; 6-2), в активе победительниц 1 подача на вылет, 5 из 9 реализованных брейки, 3 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 1 подача на вылет.

В следующем раунде соревнований Костюк и Русе сыграют против пары Эйкери/Ходзуми.

Напомним, что ранее Костюк кратко прокомментировала матч против Касаткиной в Риме.

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