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Костюк вышла в 1/8 финала парного турнира в Риме
Великолепный матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла матч 1/16 турнира серии WTA1000 в Риме. Наша спортсменка в паре с румынкой Еленой Габриэлой Русе в борьбе за 1/8 соревнований одолели дуэт Като/Сутджиади.
Счет матча 2-0 (6-3; 6-2), в активе победительниц 1 подача на вылет, 5 из 9 реализованных брейки, 3 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 1 подача на вылет.
В следующем раунде соревнований Костюк и Русе сыграют против пары Эйкери/Ходзуми.
Напомним, что ранее Костюк
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