Костюк вышла в 1/8 финала парного турнира в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла матч 1/16 турнира серии WTA1000 в Риме. Наша спортсменка в паре с румынкой Еленой Габриэлой Русе в борьбе за 1/8 соревнований одолели дуэт Като/Сутджиади.

Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) , в активе победительниц 1 подача на вылет, 5 из 9 реализованных брейки, 3 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 1 подача на вылет.

В следующем раунде соревнований Костюк и Русе сыграют против пары Эйкери/Ходзуми.