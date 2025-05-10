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Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Риме. Элина завоевала путевку за 2,5 часа

Теннис
Обновлено

Это было непростое испытание

Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Риме. Элина завоевала путевку за 2,5 часа

j48tennis.net.

Новина українською

14-я ракетка мира в 1/16 итальянского турнира WTA 1000 обыграла американку Хейли Баптист (№90).

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В первом сете украинка одержала волевую победу, уступая 0:2 (6:4). Во второй партии одесситка проигрывала 0:5 и уже не смогла исправить ситуацию (3:6). Решающее противостояние проходило в напряженной борьбе, и Элина все же выступила результативнее (6:4).

Это 13-я победа Свитолиной в сезоне на грунте, она проиграла лишь один матч на этом покрытии в 2025 году. В 1/8 финала украинка встретится еще с одной представительницей США – Даниэль Коллинз.

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Рим Элина Свитолина
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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