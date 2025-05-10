Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина вышла в 1/8 финала турнира в Риме. Элина завоевала путевку за 2,5 часа
Это было непростое испытание
j48tennis.net.
14-я ракетка мира в 1/16 итальянского турнира WTA 1000 обыграла американку Хейли Баптист (№90).
В первом сете украинка одержала волевую победу, уступая 0:2 (6:4). Во второй партии одесситка проигрывала 0:5 и уже не смогла исправить ситуацию (3:6). Решающее противостояние проходило в напряженной борьбе, и Элина все же выступила результативнее (6:4).
Это 13-я победа Свитолиной в сезоне на грунте, она проиграла лишь один матч на этом покрытии в 2025 году. В 1/8 финала украинка встретится еще с одной представительницей США – Даниэль Коллинз.
Популярное сейчас
- УПЛ. Ворскла - Черноморец 1:2. А это точно команды из высшего дивизиона?
- Полесье может возглавить европейский тренер с опытом работы в УПЛ. - Источник
- Команда Лэмпарда проиграла первый матч в плей-офф за выход в АПЛ
- Алькарас рассказал, на что любит тратить заработанные деньги
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО