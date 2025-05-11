Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Синнер прокомментировал первый матч после дисквалификации
Снова в строю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал свой первый матч после трехмесячной дисквалификации (победу против аргентинца Мариано Навоне 6:3, 6:4 на турнире в Риме). Его слова цитирует официальный сайт АТР:
"Это удивительное чувство. Довольно долго ждал этого момента. Очень рад возвратиться. Трудно оценить свое физическое состояние, когда у тебя нет матчей, а именно то, что мне нужно. Сейчас я думаю, что лучшая практика – это сам матч, поэтому я очень рад этому. Сегодняшний результат не имеет значения. Это был отличный день для меня, поэтому я очень счастлив" – сказал Янник.
Популярное сейчас
- Проблемы Григорчука, надежда Черноморца, гол Миколенко. Главные новости за десятое мая
- "Я поаплодировал ему": Мойес – о решении арбитра не назначать пенальти за руку Миколенко
- Последняя домашняя игра. Бавария ярко поблагодарила Мюллера за его выступления
- Элина Свитолина вышла в 1/16 финала турнира в Риме
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет