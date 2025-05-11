Синнер прокомментировал первый матч после дисквалификации

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал свой первый матч после трехмесячной дисквалификации (победу против аргентинца Мариано Навоне 6:3, 6:4 на турнире в Риме). Его слова цитирует официальный сайт АТР:

"Это удивительное чувство. Довольно долго ждал этого момента. Очень рад возвратиться. Трудно оценить свое физическое состояние, когда у тебя нет матчей, а именно то, что мне нужно. Сейчас я думаю, что лучшая практика – это сам матч, поэтому я очень рад этому. Сегодняшний результат не имеет значения. Это был отличный день для меня, поэтому я очень счастлив" – сказал Янник.