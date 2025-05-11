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Сегодня Костюк будет бороться за четвертый круг турнира в Риме
Удачи, Марта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 11 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) сыграет в матче 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия).
Наша спортсменка в борьбе за четвертый круг соревнований сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес (WТА №26). Это будет первая очная встреча между спортсменками.
Поединок начнется в 12:00 по киевскому времени. Арена встречи – стадион Pietrangeli, видео трансляция – Setanta Sports Premium.
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