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Сегодня Костюк будет бороться за четвертый круг турнира в Риме

Теннис

Удачи, Марта

Сегодня Костюк будет бороться за четвертый круг турнира в Риме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 мая, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) сыграет в матче 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия).

Наша спортсменка в борьбе за четвертый круг соревнований сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес (WТА №26). Это будет первая очная встреча между спортсменками.

Поединок начнется в 12:00 по киевскому времени. Арена встречи – стадион Pietrangeli, видео трансляция – Setanta Sports Premium.

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