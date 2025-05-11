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Коллинс прокомментировала победу над Свентек в третьем круге Рима

Теннис
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Великолепная игра

Коллинс прокомментировала победу над Свентек в третьем круге Рима

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA №35) прокомментировала победу над полькой Игой Свентек (WTA №2) в матче 1/16 финала турнира в Риме.

"Моим приоритетом сегодня было выйти на корт и быть последовательной в выполнявших ударах. Очевидно, что с моим стилем игры, который довольно агрессивный, иногда это может обернуться по-разному. Это может выглядеть очень эффектно и ярко, а иногда это приводит к ошибкам. Но, я думаю, ключевым было обладать уверенностью и умением доверять себе в важные моменты – идти вперед, доверять своей атлетичности и, да, просто не бояться бить свои удары в те решающие моменты. После стольких поражений от Иги ты, очевидно, учишься. В моей голове было что-то вроде: даже если последние несколько раз она меня побеждала, мой теннис был едва ли не лучшим в этих матчах. И это давало мне уверенность. Надо просто извлечь уроки из тех ситуаций, реализовывать свой стиль игры и быть немного точнее, чем раньше.

Как мне удалось выиграть с 50% реализации первой подачи? Мне кажется, иногда я ошибаюсь на подаче совсем немного. Возможно, я стараюсь слишком точно поразить цель, пытаюсь попасть в одно место, но это слишком близко к линии, и поэтому промах получается совсем незначительным. Так же иногда мяч просто цепляет сетку. Мне показалось, что Ига сегодня делала то же самое, это было заразно. Я не могла понять, почему мы обе не попадаем первой подачей. Мы обе били достаточно сильно, эффективно подавали вторые подачи, была какая-то компенсация.

Когда я росла, я смотрела много матчей Елены Дементьевой. Она построила карьеру, почти не выполняя первые подачи. Это была действительно трудная подача для нее. Но у нее было так много других сильных сторон в игре, которые сделали ее той теннисисткой, какой она была. Она была атлетической. Иногда, когда у меня плохой день с подачей, я вспоминаю Елену Дементьеву и все, чего она смогла достичь, даже когда ее подача или первая подача не работала как следует. Это показывает, что даже если одна часть твоей игры не работает в какой-то день, если у тебя есть другие навыки и талант, ты можешь это использовать и добиться чего-нибудь выдающегося. Она меня вдохновляет время от времени (улыбается)" – сказала Даниэль.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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