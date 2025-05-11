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Костюк вышла в четвертый круг турнира WTA1000 в Риме

Теннис
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Великолепный матч от украинки

Костюк вышла в четвертый круг турнира WTA1000 в Риме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) победила в третьем круге турнира серии WTA1000 в Риме. В матче 1/16 финала итальянского "тысячника" наша спортсменка одолела канадку Лейлу Фернандес (WTA №26).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-2). В активе Костюк 5 подач на вылет, 4 из 8 реализованных брейков, 2 из 3 отыгранных брейков, а в пассиве – 5 двойных ошибок. Поединок длился 1 час 35 минут.

В очных противостояниях счет стал 1-0 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против победительницы матча Сабаленко/Кенин.

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