Костюк вышла в четвертый круг турнира WTA1000 в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) победила в третьем круге турнира серии WTA1000 в Риме. В матче 1/16 финала итальянского "тысячника" наша спортсменка одолела канадку Лейлу Фернандес (WTA №26).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) . В активе Костюк 5 подач на вылет, 4 из 8 реализованных брейков, 2 из 3 отыгранных брейков, а в пассиве – 5 двойных ошибок. Поединок длился 1 час 35 минут.

В очных противостояниях счет стал 1-0 в пользу украинки. В следующем раунде соревнований Костюк сыграет против победительницы матча Сабаленко/Кенин.