Свентек: Я просто не была в нужном состоянии, чтобы бороться и конкурировать

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение в матче 1/16 финала против американки Даниэль Коллинз (WTA №35).

"Безусловно, это нелегко. Очевидно, что я что-то делаю не так. Мне нужно собраться, перезагрузиться и измениться. Я получила несколько советов от команды – постараюсь им следовать.

Не знаю… Думаю, я просто не была в нужном состоянии, чтобы бороться и конкурировать. Я слишком концентрировалась на своих ошибках. Это моя вина – я делала все неправильно. Мое внимание было сосредоточено не на том, на чем должно быть. Постараюсь это изменить."

Какие у вас ожидания от Ролан Гаррос?

"Очевидно, ожидания невысокие, потому что не могу показывать свой привычный теннис. Как я уже сказала, просто постараюсь немного изменить мышление, собраться и сосредоточиться на работе изо дня в день."