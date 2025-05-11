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Свентек: Я просто не была в нужном состоянии, чтобы бороться и конкурировать
Надо что-то исправлять
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение в матче 1/16 финала против американки Даниэль Коллинз (WTA №35).
"Безусловно, это нелегко. Очевидно, что я что-то делаю не так. Мне нужно собраться, перезагрузиться и измениться. Я получила несколько советов от команды – постараюсь им следовать.
Не знаю… Думаю, я просто не была в нужном состоянии, чтобы бороться и конкурировать. Я слишком концентрировалась на своих ошибках. Это моя вина – я делала все неправильно. Мое внимание было сосредоточено не на том, на чем должно быть. Постараюсь это изменить."
Какие у вас ожидания от Ролан Гаррос?
"Очевидно, ожидания невысокие, потому что не могу показывать свой привычный теннис. Как я уже сказала, просто постараюсь немного изменить мышление, собраться и сосредоточиться на работе изо дня в день."
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