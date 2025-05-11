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Определилась соперница Костюк в 1/8 финала Рима

Теннис

Будет нелегко

Определилась соперница Костюк в 1/8 финала Рима

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, "нейтралка" Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). В третьем круге соревнований она одолела представительницу США Софию Кенин (WTA №31).

Счет встречи 2-1 (3-6; 6-3; 6-2). В активе Соболенко 5 подач на вылет, 7 из 23 реализованных брейков, 3 из 8 отыгранных брейков, а в пассиве – 4 двойные ошибки. Поединок длился 2 часа 9 минут.

В очных противостояниях счет стал 4-2 в пользу "нейтралки". В следующем раунде соревнований Соболенко сыграет против украинки Марты Костюк (WTA №27).

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