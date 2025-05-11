Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определилась соперница Костюк в 1/8 финала Рима
Будет нелегко
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Первая ракетка мира, "нейтралка" Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира серии WTA1000 в Риме (Италия). В третьем круге соревнований она одолела представительницу США Софию Кенин (WTA №31).
Счет встречи 2-1 (3-6; 6-3; 6-2). В активе Соболенко 5 подач на вылет, 7 из 23 реализованных брейков, 3 из 8 отыгранных брейков, а в пассиве – 4 двойные ошибки. Поединок длился 2 часа 9 минут.
В очных противостояниях счет стал 4-2 в пользу "нейтралки". В следующем раунде соревнований Соболенко сыграет против украинки Марты Костюк (WTA №27).
Популярное сейчас
- Готова ли Украина встречаться? Зеленский ответил Путину о мирном предложении россиян
- Путин заявил о своем варианте мирного процесса: настроен на прямые переговоры РФ с Украиной
- Проблемы Григорчука, надежда Черноморца, гол Миколенко. Главные новости за десятое мая
- Алькарас рассказал, на что любит тратить заработанные деньги
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет