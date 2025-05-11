Украинка Олейникова взяла титул на турнире ITF W35 в Италии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №274) выиграла в финальном поединке турнира серии ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия). В решающем поединке за главный титул наша спортсменка одолела "нейтралку" Екатерину Макарову (WTA №221).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-0) в пользу украинки. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В очных противостояниях счет стал 4-4.

Для Александры это восьмой одиночный титул на турнирах серии ITF.