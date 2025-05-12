Костюк: Я играю в Риме с 2021 года, покрытие никогда не было ровным и стабильным

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) прокомментировала выход в четвертый круг турнира серии WTA1000 в Риме (Италия).

– Поздравляем с выходом в четвертый круг. Вы уверенно прошли три раунда в Риме – ни одной сопернице не отдали больше четырех геймов за сет. Какие у Вас впечатления от первых трех матчей? Довольны ли своей игрой?

– Да, старт турнира получился очень убедительным. Я чувствовала себя уверенно на корте, хорошо читала игру соперниц и смогла реализовать все, что планировалось с командой. Предстоит еще много работы – настроена идти шаг за шагом.

– Многие игроки жалуются на состояние кортов в Риме. Поделитесь своими впечатлениями. Действительно ли в этом сезоне с покрытием все не так хорошо?

– Если честно, с Римом у меня никогда не было особо теплых воспоминаний (смеется). Но если без шуток, то состояние кортов действительно оставляет желать лучшего. Хотя, если быть откровенной, ситуация почти не меняется из года в год.

Я играю здесь с 2021-го и не припомню ни одного случая, когда покрытие было бы ровным и стабильным. Возможно, раньше что-то и было иначе, но на мой опыт – это уже устоявшаяся реальность этого турнира.